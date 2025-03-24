

Что власти собираются делать с «Изумрудной сетью» и как Гонио готовят к «арабским инвестициям»

24.03.2025 11:08





Согласно распоряжению правительства Грузии, в целях содействия инвестиционным проектам по развитию прилегающей к Гонио территории и Крцанисского парка, целому ряду министерств поручено обеспечить «осуществление всех необходимых мероприятий и межведомственную координацию».



Из этого распоряжения правительства следует, что могут возникнуть риски для границ «Изумрудной сети» в дельте реки Чорохи.



«Изумрудная сеть» — это Всеевропейская экологическая сеть, созданная для сохранения биологического разнообразия Европы. Она является одним из ключевых механизмов внедрения Конвенции о защите дикой природы и природных сред обитания Европы (Бернская конвенция).



«Изумрудная сеть» обладает потенциалом поддержания или восстановления экологического статуса видов и сред обитания, относящихся к числу находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных, мигрирующих и строго охраняемых Бернской конвенцией.



Грузия присоединилась к Бернской конвенции в конце 2008 года и тем самым приняла обязательство участвовать в сохранении и расширении «Изумрудной сети». Также, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Грузия обязана сохранять охраняемые Бернской конвенцией природные среды обитания.



Кроме того, согласно одной из директив соглашения об ассоциации, в случае планирования деятельности на территории сети «Изумруд», до выдачи лицензии исполнитель обязан представить оценку воздействия на «Изумрудную сеть». Владелец территории обязан защищать её от негативного воздействия и планировать деятельность так, чтобы сохранять экологические характеристики и компоненты, для защиты которых и была создана территория сети.



Дельта реки Чорохи и территория бывшего военного полигона Гонио имеют особое значение как для мигрирующих видов, так и для реализации задач Бернской конвенции и сохранения биологического разнообразия в целом.



Дельта Чорохи также является частью десятикилометровой «миграционной воронкой» в акватории Батуми, занимающей третье место в мире после Мексики и Израиля по количеству перелётных птиц. Ежегодно над небом Аджарии пролетают более миллиона хищных птиц, мигрирующих из Евразии в Африку.



По заявлению правительства, компания из ОАЭ Eagle Hills планирует инвестировать 6 миллиардов долларов в развитие бывшего полигона в Гонио и Крцанисского парка.



«Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства должно обеспечить, при необходимости, проведение мероприятий по корректировке границ, охраняемых в рамках сети «Изумруд», при реализации инвестиционного проекта», — говорится в распоряжении от 17 марта 2025 года, подписанном премьер-министром от «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.



Министерствам экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, регионального развития и инфраструктуры, культуры, юстиции, здравоохранения, обороны и внутренних дел поручено обеспечить «осуществление всех необходимых мероприятий в рамках своих полномочий».



Также оказать соответствующую помощь в пределах компетенции поручено правительству Аджарии, муниципалитетам Тбилиси, Батуми и Гардабани.



Правительство разработало несколько концепций по развитию территории бывшего полигона в Гонио, однако ни одна не была реализована. До сих пор неясно, завершено ли разминирование бывшего полигона и насколько территория безопасна в этом плане, хотя ранее на это место уже приводили арабских инвесторов.



Крцанисский парк ранее был передан Грузинской Патриархии за символическую сумму 1 лари в соответствии с распоряжением Саакашвили от 2010 года.



Позднее премьер Гарибашвили разрешил Патриархии отчуждение территории, которой Патриархия воспользовалась, передав участок третьим лицам. Впоследствии Крцанисский парк был обменян Патриархией государству на правительственную резиденцию в Бобоквати на побережье Кобулети.



Источник: «Батумелеби»

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