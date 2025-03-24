

TV Pirveli: глава «спецназа» Харазишвили признан потерпевшим в «деле узников совести»

24.03.2025 11:50





TV Pirveli сообщает, что главе Департамента особых поручений (спецназ) Звиаду Харазишвили (он же Хареба) присвоен статус потерпевшего в «деле узников совести».



В письме, адресованному главе криминальной полиции Темуру Купатадзе, Хареба утверждает, что во время митингов его подчиненные (спецназовцы) потеряли различное снаряжение — черную кабуру, фонарик, складную сумку, держатель для гранат, щит «робокопа», шлем, дубинку, противогаз, его фильтр, коврик и портативный прожектор. Именно на основании этого списка, утверждает TV Pirveli, Харазишвили предоставлен статус потерпевшего.



Кроме того, Хареба указывает, что протестующие нанесли повреждения цветными красками водомету и разбили лобовое стекло этой машины.



TV Pirveli сообщает, что Реваз Гамбашидзе, отвечающий за оснащение спецназа, подтвердил, что все пропавшие предметы были зафиксированы в одном документе, бухгалтерия определила их стоимость и передала данные в криминальную полицию — эти данные и были включены в дело узников совести.



В материалах дела также указывается, что ущерб нанесен зимней и летней униформе сотрудников ДОП (Департамент особых поручений, спецназ). Речь идет о: 82 куртках, 24 брюках, 127 парах летней обуви и 21 паре зимней обуви и черном пуловере.



Источник: SOVA

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