|
|
|
Вашадзе: Визит Зурабишвили в Прибалтику является четким посылом: Грузия – не режим Иванишвили!
24.03.2025 12:43
Визит Зурабишвили в Прибалтику является четким посылом: Грузия – не режим Иванишвили! – Страны Балтии – наши союзники, они знают, что такое борьба за независимость,- указанное заявление сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, Грузия стоит перед выбором - «остаться вместе с режимом Иванишвили в изоляции или продолжить борьбу за свою свободу!».
« Грузия стоит перед выбором - остаться вместе с режимом Иванишвили в изоляции или продолжить борьбу за свою свободу!
Визит Зурабишвили в Прибалтику является четким посылом: Грузия – не режим Иванишвили! – Страны Балтии – наши союзники, они знают, что такое борьба за независимость. Сегодня они стоять вместе с нами для того, чтобы мы смогли вернуть европейское будущее.
Нам необходимо единство! Политзаключенные должны быть освобождены! Страна должна вернуть демократию! Режим Иванишвили должен быть отстранен от власти! Это борьба за нашу страну!»- заявил Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна