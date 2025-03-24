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Кавелашвили отзывает из Конституционного суда иск Саломе Зурабишвили об упразднении Закона Грузии об иноагентах
24.03.2025 13:31
Михаил Кавелашвили отзывает из Конституционного суда Грузии иск 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили об упразднении Закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния». Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.
«Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, касающийся упразднения Закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния».
Закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния» основывается на прозрачности и подотчетности, что содействует главному принципу грузинской государственности – защите национального суверенитета и стабильному развитию страны.
Целью закона является максимальное информирование населения о происхождении финансирования организаций-проводников интересов иностранных сил.
Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение об отзыве указанного иска», - говорится в заявлении.
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