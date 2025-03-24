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Мдинарадзе: FARA - это тоже российский закон? теперь вам больше не нравится американское право?
24.03.2025 15:33
«Новое задание не заставило себя ждать — агентура сразу же проявилась: теперь, оказывается, и FARA — это российский закон, теперь вам не нравится американское право?», — об этом лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе написал в социальной сети.
«Потеплело сегодня… Новое задание тоже не заставило себя долго ждать, и агентура проявилась — FARA, мол, тоже российский закон, теперь вам не нравится американское право?!
Не будет справедливости — не будет и мира!», — написал Мамука Мдинарадзе.
Напомним, что ранее неправительственные и медиаорганизации распространили совместное заявление, в котором говорится: «Действующий в США закон FARA не противодействует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ. А нелегитимная власть Иванишвили пытается выдать российский закон, принятый против гражданского сектора, за нечто иное».
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