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Мдинарадзе: FARA - это тоже российский закон? теперь вам больше не нравится американское право?


24.03.2025   15:33


«Новое задание не заставило себя ждать — агентура сразу же проявилась: теперь, оказывается, и FARA — это российский закон, теперь вам не нравится американское право?», — об этом лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе написал в социальной сети.

«Потеплело сегодня… Новое задание тоже не заставило себя долго ждать, и агентура проявилась — FARA, мол, тоже российский закон, теперь вам не нравится американское право?!

Не будет справедливости — не будет и мира!», — написал Мамука Мдинарадзе.

Напомним, что ранее неправительственные и медиаорганизации распространили совместное заявление, в котором говорится: «Действующий в США закон FARA не противодействует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ. А нелегитимная власть Иванишвили пытается выдать российский закон, принятый против гражданского сектора, за нечто иное».


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