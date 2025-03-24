

Бочоришвили: Мы очень ценим поддержку Венгрии в рамках ЕС и двусторонних отношений

24.03.2025 16:54





«Мы высоко ценим поддержку Венгрии в рамках Европейского союза и двусторонних отношений, большое спасибо за вашу позицию», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции, проведенной в Венгрии совместно с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.



Мака Бочоришвили уделила особое внимание двустороннему сотрудничеству Грузии и Венгрии.



«Мы с нетерпением ждем нашей следующей межправительственной встречи в Будапеште, где встретятся правительство Грузии и правительство Венгрии. Это прекрасная возможность обсудить, что можно сделать в контексте сотрудничества в различных областях», — заявила Бочоришвили.



Мака Бочоришвили также рассказала о проекте «Средний коридор» и отметила, что Грузия уделяет этому проекту большое внимание.



«Вы прекрасно знаете, что для Грузии очень важно играть свою собственную роль в Среднем коридоре, мы уделяем большое внимание этому проекту и при участии разных стран, здесь, в Венгрии, я должна отметить наше хорошее сотрудничество в вопросах взаимосвязанности, сотрудничества между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном. Это очень важно, и работа в этом направлении будет продолжена. Также важно работать с Европейской комиссией в этом плане, и этот проект очень важен для них, то, что мы предлагаем. Мы надеемся на вашу поддержку в европейских структурах, чтобы можно было реализовать важные проекты для безопасности Европы», — заявила Мака Бочоришвили.



Кроме того, Мака Бочоришвили заявила, что Грузия благодарна за экспертную помощь, оказываемую Венгрией в направлении евроинтеграции.



«Что касается евроинтеграции, вы заявили, что это главный стратегический приоритет. Я хотела бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказываете в плане экспертной помощи. Это очень эффективная поддержка», — заявила Мака Бочоришвили.





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