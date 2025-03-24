

Петер Сийярто: Недопустимо вмешательство Брюсселя во внутренние дела Грузии только из-за того, что страна выбирает мир

24.03.2025 18:43





Недопустимо вмешательство Брюсселя во внутренние дела Грузии только из-за того, что правительство этой страны является сторонником мира – Мы заявляем о полной поддержке правительству Грузии, несмотря на политику Брюсселя, - указанное заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии, находящейся с визитом в Венгрии, сделал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.



По его словам, Грузия «лучший пример того, как международная, либеральная, глобальная диктатура может оказывать давление на правительство той или иной страны».



«Грузия показывает лучший пример того, как международная, либеральная, глобальная диктатура может оказывать давление на правительство той или иной страны, так как в этой стране есть патриотические чувства. Она испытывает давление за национальные чувства. Также есть политическая стратегия для того, чтобы в стране были осуществлены консервативные и христианские идеи. მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოდან ჩემი კოლეგა მომეწვია. Это лучший пример того, насколько скандальными являются двойные стандарты в мире, основывающиеся на следующем факте – если в стране побеждают либеральные партии, это идеально для Брюсселя, если выигрывает национальное правительство, это, по мнению Брюсселя, кризис. Этот возмутительный подход в международной политику прекратил Дональд Трамп, который очень быстро и четко заявил, что глобальная диктатура и либеральные силы – пережиток прошлого, изменилась идеология, и мы сделаем все, чтобы оказать поддержку такой идеологии»,- заявил Сийярто, перевод заявления которого распространяет телекомпания «Рустави 2».





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