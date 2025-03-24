

Марина Рагуш: Грузия и Сербия достигли согласия по многим вопросам

24.03.2025 18:47





«Это очень важная встреча. Мы достигли согласия по многим вопросам. Главная цель — укрепление двусторонних отношений между Грузией и Сербией», — заявила Марина Рагуш, председатель Комитета по иностранным делам парламента Сербии, после встречи с грузинской парламентской делегацией.



Как заявил Рагуш, между Грузией и Сербией существует хорошее сотрудничество, особенно на внешнем направлении.



«У нас есть общая почва, пока мы придерживаемся Устава ООН. Это: территориальная целостность, суверенитет, независимая политика. У нас есть прекрасное пространство для сотрудничества, особенно в международных делах. Мы поддерживаем друг друга на разных международных уровнях. Мы еще раз благодарны Грузии за ее непризнание самопровозглашенной независимости так называемого Косово. Мы искренне благодарим Грузию за поддержку резолюции по вопросу Сребреницы во время сессии ООН. А также за прекрасное сотрудничество на ряде очень важных форумов. Так что это первый шаг в рамках этого мандата, и следующие шаги будут не только в Комитете по иностранным делам, но и в других комитетах, например, в области цифровизации, креативных индустрий, экономики и других областях», — сказала Марина Рагуш.







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