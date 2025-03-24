

Суд признал Темура Катамадзе виновным в словесном оскорблении Нино Надирадзе

24.03.2025 18:54





Тбилисский городской суд признал активиста Гафара Ильмазиза, он же Темур Катамадзе, виновным в словесном оскорблении директора «Вивамеда» Нино Надирадзе и оштрафовал его на 2800 лари.



Сообщается, что инцидент произошел, когда Катамадзе доставляли из миграционной службы в клинику «Вивамед», где он должен был пройти лечение, предусмотренное протоколом после голодовки.



По данным следствия, сначала у него возник конфликт с медсестрой клиники, после чего он словесно оскорбил директора клиники Нино Надирадзе, которая пришла его успокоить. Катамадзе не признает себя виновным.



По данным следствия, инцидент произошел 6 марта.



Темур Катамадзе прекратил голодовку. После выписки из клиники он по-прежнему находится в изоляторе временного содержания Департамента миграции МВД. По данным следствия, Катамадзе находится в Грузии без законных оснований, не имеет гражданства и вида на жительство, и его требуют депортировать.







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