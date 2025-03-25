

В Грузии отмечают день восстановления автокефалии Грузинской православной церкви

25.03.2025 10:57





25 марта 1917 года была восстановлена автокефалия Грузинской православной церкви (ГПЦ). Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пишет, что это важное для страны событие стало «символом восстановления государственности и духовных ценностей» Грузии.



Он отметил, что усилиями грузинских общественных деятелей Ильи Чавчавадзе, Дмитрия Кипиани, Эквтиме Такаишвили и многих других отцов «церковь вновь обрела свободу, которая стала краеугольным камнем борьбы за единство нации и монашества, а также за независимость Грузии».



«Наша автокефалия была официально признана на международном уровне только в 1990 году, благодаря величайшим личным усилиям и авторитету Его Святейшества и Блаженства Католикоса-Патриарха Илии II.



Таким образом, историческая справедливость была окончательно восстановлена, и Грузинская церковь заняла свое место среди независимых и равноправных православных церквей мира. Этот день еще раз напоминает нам о том, что наши духовные ценности, историческое наследие и государственное мышление неотделимы друг от друга», — сказано в заявлении премьера.



Напомним, Грузинская церковь приобрела автокефалию от Антиохской церкви в 457 году, которая была упразднена в 1811 году в условиях нахождения Грузии в составе Российской империи.



После этого Священный Синод руководил Грузинской церковью с помощью экзархатов. Грузинская церковь вернула автокефалию 25 марта 1917 году, независимость которой признали все православные церкви.



Вместе с тем Русская православная церковь признала автокефалию Грузинской церкви лишь в 1943 году, а 4 марта 1990 года автокефалию официально признала Вселенский патриархат.





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