

Компании депутата заложили в банк миллиардера Б.Иванишвили, а правительство «мечты» продало ему земли

25.03.2025 11:11





По распоряжению правительства «Грузинской мечты», депутату от «Грузинской мечты» в Кобулети передано в собственность в общей сложности 1,3 гектара земли путем прямой продажи. Компания «Шато Квирике», владельцем которой является депутат парламента Георгий Чкония, заплатит за один квадратный метр земли 59,7 лари, а общая сумма имущества составляет 819 800 лари, которые должны быть выплачены в течение двух лет.



100% доля компании «Шато Квирике» Георгия Чкония полностью заложена в банке Бидзины Иванишвили «Карту». Договор залога доли с «Банком Карту» заключён на максимальную сумму в 50 миллионов долларов США. Георгий Чкония также заложил в «Карту» доли и других своих компаний.



Распоряжением правительства от 6 марта 2025 года, подписанным премьер-министром «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе, компании «Шато Квирике» были проданы два земельных участка, находившихся в государственной собственности: 2 272 квадратных метра в селе Накаидзееби и 11452 квадратных метра в городе Кобулети на улице Давида Месхидзе.



Земля компании депутата «Грузинской мечты» была продана с условиями:



В течение 36 месяцев после подписания договора «Шато Квирике» лично или через третье лицо обязуется построить и запустить на земельных участках или их части «жилой дом гостиничного типа и предприятие по производству алкогольных напитков».

Для выполнения данного обязательства компания должна вложить лично или через третье лицо инвестиции на сумму не менее 2 миллионов лари (без учета налога на добавленную стоимость).

Кроме того, «Шато Квирике» обязана до заключения соответствующего договора представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию в размере не менее 5% от суммы предусмотренных инвестиций, гарантирующую выполнение условий приватизации.

Национальное агентство государственного имущества обязано обеспечить реализацию соответствующих законодательных мер по выполнению данного распоряжения.



Участок в Кобулети, проданный правительством компании «Шато Квирике», находится в 1,5 километрах от моря и фактически уже используется компанией. Согласно документам публичного реестра, данная территория была в собственности Автономной Республики Аджария в августе 2024 года и была взята в аренду «MTS» (нынешняя «Шато Квирике»). Позже участок был разделен, и в феврале 2025 года зарегистрирован как отдельная государственная собственность без упоминания арендатора.



Рядом с указанным участком «Шато Квирике» имеет еще около 2 гектаров земли в аренде до 2067 года, где посажен виноградник и производится вино. Эта территория на данный момент находится в собственности Автономной Республики Аджария.



Также на соседнем участке «Шато Квирике» эксплуатирует банкетный зал и гостиницу/коттеджи. Участок площадью 2,1 гектара находится непосредственно в собственности компании и обременен ипотекой банка «Карту». В свое время «Шато Квирике» получила финансирование по государственной программе «Производи в Грузии».



В 2009 году территория, на которой сейчас расположена компания «Шато Квирике», принадлежала ООО «Агротехсервис Кобулети». В 2010 году Георгий Чкония приобрел эту компанию за 1,8 миллиона лари, переименовал её в «MTS», а в 2020 году – в «Шато Квирике». Договор залога доли компании с банком «Карту» был подписан в 2015 году с максимальной суммой кредитования до 8 миллионов долларов США, впоследствии увеличенной до 50 миллионов долларов.



Георгий Чкония является собственником и других компаний, доли которых также заложены в «Банке Карту». Непосредственно перед выборами Георгий Чкония передал управление своими долями в 22 компаниях Джимшеру Зоидзе, среди них «Шато Квирике» и компания «Гза». Некоторые компании, принадлежащие Чкония, выигрывают государственные тендеры.



На парламентских выборах 26 октября 2024 года Георгий Чкония был включён в список «Грузинской мечты» под номером 46 и является депутатом от этой партии в нелегитимном парламенте. Он также является одним из крупных доноров «Грузинской мечты».



Источник: «Netgazeti»

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