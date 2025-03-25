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Хазарадзе не намерен представать перед следственной комиссией нелегетимного парламента
25.03.2025 11:29
«Сегодня меня ожидают на заседании следственной комиссии нелегитимного парламента, я даже получил приглашение — в «Сигнале». Разумеется, я не собираюсь приходить и участвовать в этом цирке!, — написал в социальной сети лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.
Как отмечает Хазарадзе, он не признаёт т.н парламент, который, по его словам, является нелегитимным, как и созданная им комиссия.
«Сначала вызовите Бидзину как основного спонсора «Национального движения» — человека, который финансировал режим даже после 7 ноября.
Хорошо опросите его, сколько миллионов он вложил в поддержку «Нацдвижения».
После Бидзины, вызовите всех тех «судей-националов» и прокуроров, которые как тогда, так и сейчас грубо нарушают права людей, а затем вы с успехом перевели их в ряды «Мечты».
Я не признаю этот т.н парламент! Сила, которая узурпировала выборы и не признана ни одной демократической страной, — нелегитимна. Так же нелегитимна и созданная ею комиссия, которая используется как инструмент политических репрессий и пытается опорочить моё имя, чего они безуспешно добиваются уже пять лет.
Печально, что «Грузинская мечта» совсем не думает о народе и на фоне экономического кризиса, вместо того чтобы заботиться об интересах граждан, выдумывает однопартийные комиссии.
Скажу также: несмотря на существование подконтрольного Бидзине кланового суда под руководством Мурусидзе, я никогда не уклонялся от правосудия. В этом случае тоже — идите в суд, и если есть, что обсудить, обсудим это там.
Эта пропагандистская комиссия — несерьёзна и комична!
P.S.
Пропагандистская власть «Мечты» на протяжении последних пяти лет распространяет клеветническую ложь против нас. Европейский суд по правам человека (в Страсбурге) ещё в прошлом году принял к рассмотрению наш иск по обвинению «Мечты» в клевете. Ждите решения Страсбурга!», — пишет Мамука Хазарадзе.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сегодня приглашены на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности действовавшего в 2003–2012 годах режима и его политических должностных лиц.
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