

Хазарадзе не намерен представать перед следственной комиссией нелегетимного парламента

25.03.2025 11:29





«Сегодня меня ожидают на заседании следственной комиссии нелегитимного парламента, я даже получил приглашение — в «Сигнале». Разумеется, я не собираюсь приходить и участвовать в этом цирке!, — написал в социальной сети лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.



Как отмечает Хазарадзе, он не признаёт т.н парламент, который, по его словам, является нелегитимным, как и созданная им комиссия.



«Сначала вызовите Бидзину как основного спонсора «Национального движения» — человека, который финансировал режим даже после 7 ноября.



Хорошо опросите его, сколько миллионов он вложил в поддержку «Нацдвижения».



После Бидзины, вызовите всех тех «судей-националов» и прокуроров, которые как тогда, так и сейчас грубо нарушают права людей, а затем вы с успехом перевели их в ряды «Мечты».



Я не признаю этот т.н парламент! Сила, которая узурпировала выборы и не признана ни одной демократической страной, — нелегитимна. Так же нелегитимна и созданная ею комиссия, которая используется как инструмент политических репрессий и пытается опорочить моё имя, чего они безуспешно добиваются уже пять лет.



Печально, что «Грузинская мечта» совсем не думает о народе и на фоне экономического кризиса, вместо того чтобы заботиться об интересах граждан, выдумывает однопартийные комиссии.



Скажу также: несмотря на существование подконтрольного Бидзине кланового суда под руководством Мурусидзе, я никогда не уклонялся от правосудия. В этом случае тоже — идите в суд, и если есть, что обсудить, обсудим это там.



Эта пропагандистская комиссия — несерьёзна и комична!



P.S.



Пропагандистская власть «Мечты» на протяжении последних пяти лет распространяет клеветническую ложь против нас. Европейский суд по правам человека (в Страсбурге) ещё в прошлом году принял к рассмотрению наш иск по обвинению «Мечты» в клевете. Ждите решения Страсбурга!», — пишет Мамука Хазарадзе.



Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сегодня приглашены на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности действовавшего в 2003–2012 годах режима и его политических должностных лиц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





