

Реконструкция проспекта Руставели отложена еще на год

25.03.2025 12:47





Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что реабилитационные работы на проспекте Руставели, которые должны были начаться в мае, отложены до следующего года.



По словам Каладзе, причиной этого стало исследование, которое показало, что необходимо провести гораздо более масштабные и продолжительные работы, чем планировалось.



«Что касается проспекта Руставели, то у нас есть новости о том, что мы провели определенные исследования и будут проводиться достаточно масштабные подземные работы. На проспекте Руставели есть коллектор под землей, который находится в аварийном состоянии. Представьте себе, на центральном проспекте нет ни дренажной системы, ни водопровода, ни канализации. Все в беспорядке. Все, что течет, создает проблемы для определенных зданий. Соответственно, его демонтаж связан со временем и сроками.



Мы предполагали, что сами реабилитационные работы займут три месяца и планировали начать их в конце мая, однако на данном этапе нам придется отложить работы до следующего года, так как для восстановления коммуникаций требуется больше времени. Проспект Руставели является центральным проспектом, и его долгосрочное закрытие создаст множество проблем и неудобств в столице. Поэтому работы будут отложены до следующего года», — заявил Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».





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