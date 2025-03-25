

Следственная комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой отреагировать в отношении Мамуки Хазарадзе

25.03.2025 13:28





Временная следственная комиссия парламента Грузии по оценке правления «Нацдвижения» обратилась в прокуратуру в отношении лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе.



По словам председателя комиссии Теи Цулукиани, причина в том, что Хазарадзе не явился на заседание, куда он был вызван. А отказ явиться в комиссию является уголовным преступлением (предусматривает до года тюремного заключения — ред.).



«Поскольку, согласно статье 349 Уголовного кодекса, отказ от явки на комиссию является уголовным преступлением, скорее всего, нам придется направить дело в прокуратуру. Что касается Бадри Джапаридзе, то и он вызван сегодня. Вчера он отказался принять наше уведомление в офис «Лело» (партия Хазарадзе — ред.), но через адвоката и помощника нам подтвердили, что он в курсе приглашения. Он по-прежнему приглашен на заседание комиссии. Мы надеемся, что, в отличие от Мамуки Хазарадзе, он объявится сегодня и ответит на вопросы, которые у нас возникнут после вашего выступления», — пояснила Тея Цулукиани.



На заседании комиссии 25 марта обсуждается один из случаев давления на бизнес — ООО «Магнат». Бизнесмен Джемал Леонидзе был владельцем сети автозаправочных станций «Магнат». По сообщениям СМИ, во время правления «Национального движения» имущество бизнесмена было конфисковано и арестовано. Леонидзе вышел из тюрьмы как политзаключенный и потребовал вернуть конфискованное имущество.



Леонидзе, наряду с высокопоставленными чиновниками предыдущего правительства, обвинил также нынешнего лидера оппозиционной партии «Лело» (коалиция «Сильная Грузия») Мамуку Хазарадзе в присвоении собственности.



На заседание 25 марта были вызваны лидеры «Сильной Грузии» — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Однако Хазарадзе написал в соцсети, что не собирается идти в следственную комиссию парламента и «участвовать в этом цирке».



Отметим, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.



От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.



От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.



Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».



Напомним, парламент Грузии, который не признают оппозиция, гражданское общество и часть грузинского общества, создал временную следственную комиссию по действиям властей в 2003-12 годы с целью оценки правления команды Михаила Саакашвили — партии «Единое национальное движение» (ЕНД). За ее создание проголосовало 83 депутата. Срок работы комиссии — 3 месяца, но, по информации «Грузинской мечты», комиссия проработает в общей сложности полгода.



Согласно проекту постановления парламента, временная следственная комиссия, изучающая деятельность правления и политических деятелей команды «Нацдвижения» в 2003-2012 годах, в рамках своей компетенции должна обеспечить:



точное и прозрачное расследование;

оценить деятельность команды Саакашвили (2003-2012 годы).





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