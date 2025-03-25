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Протесты в Турции: задержаны 1 133 митингующих и 10 журналистов
25.03.2025 14:28
По последним данным, в ходе протестов, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, были арестованы 1,133 человека.
Как сообщает турецкое издание Bianet, после арестов протестующих, в ночь на 24 марта турецкая полиция провела обыски в домах журналистов. В результате аресту подверглись 10 журналистов, в основном это были фотожурналисты, которые документировали насилие со стороны полиции.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный соперник Эрдогана, был арестован всего за несколько дней до праймериз Республиканской народной партии.
Его обвиняют в коррупции. Имамоглу обвинения отрицает.
Арест оппозиционного мэра вызвал волну протестов в Турции.
Несмотря на заключение мэра в тюрьму, его партия продолжила проведение ранее запланированных праймериз, на которых за Имамоглу проголосовало более 13 миллионов человек.
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