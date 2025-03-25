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Зурабишвили: Власти Грузии начинают возвращать страну к российскому господству
25.03.2025 15:54
Правительство Грузии начинает возвращать страну под российское господство и возвращает российскую модель управления. Об этом заявила пятый президент страны Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления в Сейме Литвы.
«Кризис в Грузии усиливается. Помимо фальсификаций на выборах, помимо политического кризиса, когда оппозиция оспаривает результаты выборов, когда правящая партия пытается любой ценой консолидировать власть, мы сталкиваемся с другим вызовом, который можно квалифицировать только как экзистенциальный.
Правящая партия, которая изначально пришла к власти при поддержке абсолютного большинства населения страны, потому что пришла с проевропейской программой, программой демократических реформ, 28 ноября прошлого года решила отказаться от собственных обещаний, которые прописаны в 78-й статье Конституции, отказаться от выраженного народом желания вступить в европейскую семью, и вопреки всем ожиданиям и чаяниям грузинского народа Грузия начинает возвращаться к российскому господству и российской модели управления страной. Российский кошмар, который мы считали частью истории после обретения независимости, возвращается, чтобы преследовать нас в XXI веке».
Саломе Зурабишвили выступила в Сейме Литвы в рамках визита в Вильнюс. В литовском парламенте ее представили как президента Сакартвело.
В программе визита также встречи с президентом Литвы и спикером Сейма. Кроме того в Вильнюсе она примет участие в дискуссии, организованной Центром исследований геополитики и безопасности (GSSC).
В рамках балтийского турне Саломе Зурабишвили посетит также Латвию и Эстонию.
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