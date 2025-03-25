

Представитель ООН выразила обеспокоенность заморозкой средств фондов действующих в Грузии

25.03.2025 15:57





Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор выразила обеспокоенность в связи с замораживанием счетов пяти благотворительных фондов действующих в Грузии.



Как отметила Лоулор, также вызывает беспокойство, то что заморозка средств является частью расследования касающегося протестов.



Спецдокладчик ООН призвала лиц принимающих решения, отменить его.



«Я очень обеспокоена замораживанием банковских счетов пяти НПО в Грузии, включая Human Rights House Tbilisi, которые занимаются жизненно важным правозащитной работой. То, что это является частью расследования протестов 24 ноября/декабря, тревожно. Я призываю к отмене решения, а нападения на правозащитников и мирных протестующих должны преследоваться по закону», — написала она.



По данным прокуратуры Грузии, в рамках продолжающегося расследования были арестованы средства, направлявшиеся на помощь жертвам проевропейских протестов.



Прокуратура утверждает, что с 28 ноября 2024 года акции протеста и шествия, проходящие перед зданием парламента Грузии и по всей стране, приобрели насильственный характер, а благотворительные фонды «поощряют к участию в незаконных действиях».



По данным прокуратуры, материальную поддержку правонарушителям оказывают следующие фонды:



«Nanukas Found»

«Prosperity»

Фонд «Друг для друга 24/7»

«Сирцхвилиа» («Позор»)

«Georgian Human Rights House»

По данным прокуратуры, указанные лица с декабря 2024 года потратили более 2,000,000 лари.





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