|
|
|
Кобахидзе встретился с руководством Союза регби
25.03.2025 16:40
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с руководством Союза регби.
Согласно информации правительства Грузии, на встрече основное внимание было уделено развитию регбийной инфраструктуры и существующим планам в этом направлении.
Также был рассмотрен запланированный проект стоимостью два миллиарда, в рамках которого будет создана новая инфраструктура как для профессионального, так и для массового спорта.
«Была затронута тема проекта нового ультрасовременного стадиона в Тбилиси, рассчитанного на 70 000 зрителей, который позволит Грузии принимать соревнования высшего уровня как по футболу, так и по регби. Была подчеркнута необходимость поддержки детского регби и обеспечения доступности инфраструктуры для детей. Также было отмечено, что в этом направлении важным шагом станет строительство стадионов более чем в 40 муниципалитетах. По словам премьер-министра, спортивная инфраструктура должна соответствовать возросшему спросу как в столице, так и в регионах, что будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи. На встрече также обсудили достижения грузинского регби и предстоящие турниры, которые будут проводиться в Грузии», — говорится в заявлении правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна