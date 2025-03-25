

Кобахидзе встретился с руководством Союза регби

25.03.2025 16:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с руководством Союза регби.



Согласно информации правительства Грузии, на встрече основное внимание было уделено развитию регбийной инфраструктуры и существующим планам в этом направлении.



Также был рассмотрен запланированный проект стоимостью два миллиарда, в рамках которого будет создана новая инфраструктура как для профессионального, так и для массового спорта.



«Была затронута тема проекта нового ультрасовременного стадиона в Тбилиси, рассчитанного на 70 000 зрителей, который позволит Грузии принимать соревнования высшего уровня как по футболу, так и по регби. Была подчеркнута необходимость поддержки детского регби и обеспечения доступности инфраструктуры для детей. Также было отмечено, что в этом направлении важным шагом станет строительство стадионов более чем в 40 муниципалитетах. По словам премьер-министра, спортивная инфраструктура должна соответствовать возросшему спросу как в столице, так и в регионах, что будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи. На встрече также обсудили достижения грузинского регби и предстоящие турниры, которые будут проводиться в Грузии», — говорится в заявлении правительства.





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