

Вашадзе: Мы не допустим, чтобы режим подавил протест и справедливость террором

25.03.2025 16:46





«Мы не допустим, чтобы режим подавил протест и справедливость террором и репрессиями — Грузия победит», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, режим пытается скрыть собственное поражение при помощи политических преследований, репрессий, ложных обвинений и абсурдных комиссий.



«Нелегитимный и полностью изолированный режим Иванишвили разыгрывает очередной фарс с так называемой следственной комиссией, на которую нас вызывают, и у этого три цели: использовать наше принудительное приглашение в самозваную парламентскую «следственную комиссию» как аргумент признания и легитимации парламента со стороны народа; использовать неявку как предлог для репрессий и сфабриковать ложные основания для нашего уголовного преследования, к чему мы, конечно, готовы; отвлечь внимание общества от созданного самим режимом кризиса и реальных проблем.



Соответственно, мы не будем участвовать в этом фарсе. Однопартийная следственная комиссия, созданная режимом «Грузинской мечты» в самозваном парламенте, не имеет никакой легитимной и правовой основы, поскольку сам парламент и режим Иванишвили признаны нелегитимными и незаконными как народом, так и цивилизованными странами.



Иванишвили хочет, чтобы мы говорили о событиях почти 20-летней давности, тогда как сегодня на проспекте Руставели, в результате насилия, устроенного этим режимом, избиты и арестованы сотни невинных граждан — людей, которые борются исключительно за свободу своей страны и европейское будущее. Режим изолирован и находится под санкциями. Его не признают ни внутри страны, ни за её пределами. Сейчас он пытается скрыть своё поражение политическими репрессиями, ложными обвинениями и абсурдными комиссиями. Мы не позволим режиму подавить протест и справедливость террором и репрессиями — Грузия победит», — заявил Георгий Вашадзе.





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