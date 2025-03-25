

Премьер Грузии встретился с советом директоров Georgia Capital

25.03.2025 17:27





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с советом директоров Georgia Capital. В Администрации правительства сообщили, что стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду в Грузии, высокие темпы экономического роста, транзитную роль страны и ее связующие функции.







«Глава правительства подробно рассказал акционерам Georgia Capital о видении правительства по укреплению экономики и содействию развитию бизнеса. Была подчеркнута важность мира и стабильности, которые являются необходимыми предпосылками для экономического роста и развития бизнеса.



Члены совета директоров Georgia Capital отметили, что для них было важно получать информацию непосредственно от премьер-министра о шагах, предпринимаемых правительством для содействия экономическому развитию, и приоритетах внешней политики страны», — читаем в заявлении Администрации правительства Грузии.



Добавим, Georgia Capital — это компания, зарегистрированая на LSE (London Stock Exchange, Лондонская фондовая биржа), имеет около 90% институциональных акционеров. Одним из приоритетов ее является развитие и рост бизнеса до акционерной стоимости более 300 млн лари с целью реализации доходов через выход по мере созревания инвестиций.



Отметим, в совет директоров компании Georgia Capital входит и брат экс-премьера Грузии Ники Гилаури — Ираклий Гилаури (экс-глава Bank of Georgia).



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Ираклий Гилаури (второй справа)Ранее сообщалось, что гендиректор компании GCAP Ираклий Гилаури попал в так называемый санкционный «Список жизнеобеспечивающих сетей Бидзины Иванишвили».



Ника Гилаури, основатель компании Reformatics, экс-премьер Грузии, сообщил тогда, что по своим каналам связался с Конгрессом США и представителями будущей администрации и уверен, что эта ошибка вскоре будет исправлена.





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