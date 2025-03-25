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Кавелашвили и Кобахидзе приняли участие в торжественном богослужении в Сионском соборе
25.03.2025 20:39
Президент Михаил Кавелашвили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили присутствовали на торжественном богослужении в Патриаршем соборе Сиони по случаю Дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
Как сообщает пресс-служба главы государства, глава государства поздравил представителей Патриархии и собравшихся с Днем восстановления автокефалии и пожелал им мира и духовных сил.
Богослужение совершил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). После богослужения владыка Шио обратился к прихожанам с проповедью, рассказал о важности независимости церкви и государства.
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