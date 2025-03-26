

Сенатор Шахин призвала коллег поддержать MEGOBARI Act

26.03.2025 10:50





Сенатор Джинн Шахин призвала поддержать MEGOBARI Act, который будет рассмотрен 27 марта.



Американский политик подчеркнула, что поддерживает грузинский народ.



«Протестующие продолжают мирно маршировать в поддержку демократии и европейского будущего Грузии. Я поддерживаю грузинский народ и призываю коллег присоединиться ко мне в поддержке закона MEGOBARI«, — читаем в ее соцсети Х.



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



• поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

• обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

• неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

• российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

• санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

• создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

• укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:



- переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

- расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

- разработка экономического пакета и пакета модернизации;

- обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.



• инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

• усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

• выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

• поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».





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