

Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю|

26.03.2025 10:53





Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 23–25 марта 2025 г.



В соответствии с президентскими дискуссиями между президентом Дональдом Дж. Трампом и президентом Владимиром Зеленским, Соединенные Штаты организовали двусторонние технические переговоры с украинской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. После этих дискуссий:



США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.



Соединенные Штаты и Украина договорились, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных лиц и возвращению насильственно перемещенных украинских детей.



США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.



Соединенные Штаты и Украина приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.



Соединенные Штаты и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.



Соединенные Штаты вновь подтвердили обеим сторонам императив президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны прекратиться, как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде.



Соединенные Штаты выражают благодарность наследному принцу Мухаммеду бин Салману за его руководство и гостеприимство, в очередной раз способствовавшие этим важным обсуждениям в Королевстве Саудовская Аравия.





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