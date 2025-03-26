

Результаты работы экспертных групп США и России по Черному морю

26.03.2025 10:56





В соответствии с обсуждениями на уровне президентов между президентом Дональдом Дж. Трампом и президентом Владимиром Путиным, Соединенные Штаты организовали двусторонние технические переговоры с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. После этих обсуждений:



США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.



Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.



США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.



Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.



Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.



Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны прекратиться, как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде.



Соединенные Штаты выражают благодарность наследному принцу Мухаммеду бин Салману за его руководство и гостеприимство, в очередной раз способствовавшие проведению этих важных дискуссий в Королевстве Саудовская Аравия.





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