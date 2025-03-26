

Комиссия Цулукиани передаст в прокуратуру и дело Бадри Джапаридзе

26.03.2025 11:11





В парламенте Грузии дело Бадри Джапаридзе будет передано в прокуратуру из-за его неявки на заседание временной следственной комиссии по изучению деятельности режима и политических должностных лиц, действовавших в 2003–2012 годах.



Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламентской комиссии.



Вопрос на голосование вынесла глава комиссии Тея Цулукиани.



«Секретариат нашей комиссии в последние несколько дней активно связывался с Бадри Джапаридзе, приглашая его на заседание комиссии, чтобы ответить на вопросы по делу ООО «Магнат». Однако Бадри Джапаридзе не изъявил желания контактировать с комиссией. После этого парламент Грузии приобрёл у «Грузинской почты» специальную услугу, и фельдъегерь прибыл по месту жительства Бадри Джапаридзе позавчера утром. Ему не открыли дверь, чтобы вручить письмо с приглашением на заседание. Затем фельдъегерь отправился в офис партии «Лело», где Бадри Джапаридзе также не встретил его лично. Хотя он находился на месте, к фельдъегерю были направлены два сотрудника, в том числе юрист, который предложил передать письмо, чтобы затем ознакомить с ним Джапаридзе и передать ответ. Однако сотрудник вернулся с письмом и сообщил, что Бадри Джапаридзе отказался принять его. Вчера мы решили предоставить ему дополнительное время, поскольку человек, работающий в политической партии, может иметь запланированные встречи, в том числе с гражданами, и не захотеть нарушать рабочий график. Тем не менее секретариат связывался с ним заранее, и можно было совместить графики комиссии и самого господина Джапаридзе. Мы дали ему дополнительное время, но до четырёх часов вчерашнего дня он снова не явился на заседание комиссии. Таким образом, возможно, уже налицо признаки преступления, предусмотренного статьёй 349 Уголовного кодекса Грузии. Остальное оценит прокуратура. Предлагаю поставить на голосование вопрос по Бадри Джапаридзе и направить его в прокуратуру до конца дня», — заявила Тея Цулукиани перед голосованием по вопросу.



Вчера за неявку в Комиссию в прокуратуру было передано дело и другого лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе.



Оппозиция не признает результаты прошедших в Грузии парламентских выборов и считает все действующие ныне органы власти нелегитимными.







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