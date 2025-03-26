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Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Литвы


26.03.2025   11:13


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседа.

Политик пишет, что обсудила с литовским политиком вопросы региональной безопасности и значимость перевыборов в Грузии.

«Встретилась с Гитанасом Науседа, обсудили вопросы региональной безопасности, важность новых, свободных и справедливых выборов в Грузии, а также единую политику ЕС в отношении нашей страны. Вместе мы привержены укреплению стабильности в регионе», — пишет Зурабишвили.


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