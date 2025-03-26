

Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Литвы

26.03.2025 11:13





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседа.



Политик пишет, что обсудила с литовским политиком вопросы региональной безопасности и значимость перевыборов в Грузии.



«Встретилась с Гитанасом Науседа, обсудили вопросы региональной безопасности, важность новых, свободных и справедливых выборов в Грузии, а также единую политику ЕС в отношении нашей страны. Вместе мы привержены укреплению стабильности в регионе», — пишет Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





