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Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Литвы
26.03.2025 11:13
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседа.
Политик пишет, что обсудила с литовским политиком вопросы региональной безопасности и значимость перевыборов в Грузии.
«Встретилась с Гитанасом Науседа, обсудили вопросы региональной безопасности, важность новых, свободных и справедливых выборов в Грузии, а также единую политику ЕС в отношении нашей страны. Вместе мы привержены укреплению стабильности в регионе», — пишет Зурабишвили.
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