

В чем разница между американским FARA и «FARA Иванишвили» на примере одной организации

26.03.2025 11:42





В то время как правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что принимает аналог американского закона FARA, её представители уклоняются от прямого ответа на вопрос: будет ли их закон распространяться на такие независимые НПО, как «Международная прозрачность — Грузия» (TI), которые получают финансирование из-за рубежа, но при этом не подпадают под американский FARA.



FARA в США требует регистрации только от тех организаций, которые действуют по указанию иностранных правительств или продвигают их интересы. Пример — российские медиа «Спутник» и «Russia Today». В то же время британский Guardian и другие иностранные СМИ, обладающие независимой редакционной политикой, регистрации не подлежат.



НПО и независимые СМИ в Грузии считают, что правительство Иванишвили просто переформатировало провалившийся в прошлом году «российский закон» — и теперь под видом «американского FARA» хочет ударить по критическому гражданскому сектору.



Юристы и аналитики, включая Центр социального правосудия и Сабу Брачвели, подчёркивают: американский FARA невозможно применять в Грузии без внедрения соответствующей судебной практики, стандартов и процедур.



FARA не касается организаций с собственной повесткой, даже если они финансируются из-за рубежа. Определяющим фактором является степень зависимости от иностранного донора. Если организация действует автономно и использует гранты на свои заявленные цели (например, борьбу с коррупцией), она не считается иностранным агентом.



Организация «Международная прозрачность» существует как в США, так и в Грузии. Американская версия не зарегистрирована в FARA, поскольку обладает независимыми целями и управлением. Следовательно, по логике американского закона, грузинская TI также не подпадает под регулирование. Однако представители «Грузинской мечты» уже неоднократно обвиняли TI в продвижении «иностранных интересов».



Саба Брачвели подчёркивает — если «Грузинская мечта» действительно хочет перенести в Грузию американскую модель, то она обязана внедрить и всю систему — включая право организации на судебное обжалование и детальную правовую процедуру, чего пока не наблюдается.



Кроме того, пояснительная записка к грузинскому законопроекту прямо указывает, что новый закон нужен потому, что предыдущий — «российский» — не смог быть реализован, так как НПО отказались регистрироваться.



Менеджер программы прав человека TI Georgia Сандро Барамидзе уверен, что власти примут закон именно для того, чтобы ударить по таким организациям, как их.



Спикер парламента Шалва Папуашвили избегает прямого ответа на вопрос о включении TI в реестр. Вместо этого он снова повторил обвинения в адрес организации и заявил, что решение примет Антикоррупционное бюро, исполнительный орган по закону.



Американское посольство ранее уже заявляло, что настоящая цель FARA — не преследование НПО, а ограничение лоббистской деятельности от имени иностранных государств. Эту позицию в 2024 году озвучила посол США в Грузии Робин Данниган.





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