

Паата Давитая: Не было никакого давления при подготовке заключения комисси по изучению событий 2008 года

26.03.2025 12:16





По заявлению председателя партии "Европейские демократы" Пааты Давитая, при подготовке заключения Комиссии по изучению событий 2008 года или после его принятия, не было никакого давления со стороны тогдашних должностных лиц.



Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос со стороны секретаря Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности властей "Национального движения" Созара Субари.



"Очень часто, начиная от уборщиков, заканчивая журналистами и политиками, все интересуются этой темой. На полном серьезе, перед Богом заявляю, что в период работы указанной комиссии, ни разу не было никакого давления, указания или даже косвенного указания в связи с тем, что было бы лучше так, а не эдак, условно говоря. Напротив, если мы говорим о механизмах давления, заявляю открыто, что я, как председатель той комиссии, применял рычаги давления для того, чтобы на опросы комиссии являлись лица, вызванные ей. Говорю прямо. Те же правовые рычаги, которые есть у вас сейчас, были у меня тогда на таком уровне. Была только часть из них, однако я применял их по разным причинам.



Однозначно подтверждаю, что и в последующий период, после завершения работы комиссии, не было ничего подобного со стороны хотя бы одного из должностных лиц. Хочу подчеркнуть только одно, заключение подписал не только я, Паата Давитая. Его подписали все девять членов, и только пять из них тогда представляли "Национальное движение", тогдашнее большинство. Комиссия принимала решения путем консенсуса. Недочеты были признаны. Поэтому, им было бы очень сложно осуществить давление, заявляю прямо",- отметил Давитая.







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