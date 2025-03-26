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Рубио обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе с Турцией и Арменией


26.03.2025   13:15


Государственный секретарь США Марко Рубио провел беседу с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Армении.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить сотрудничество по ключевым вопросам безопасности и торговли, и попросил поддержать мир на Южном Кавказе и в Украине.

Брюс добавила, что Рубио высоко оценил лидерство Турции в глобальной коалиции по разгрому «Исламского государства» и подтвердил необходимость тесного сотрудничества для поддержки стабильной, единой, мирной Сирии. Госсекретарь также отметил недавний прогресс в двусторонней торговле и призвал к еще большему экономическому партнерству.

В то же время Марко Рубио выразил обеспокоенность недавними арестами и протестами в Турции.

Госсекретарь США также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и «обсудил общие интересы в формате стратегического партнерства».

Рубио приветствовал мирное соглашение с Азербайджаном и подчеркнул важность прочного мира для прекращения цикла регионального конфликта и обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе.

«Госсекретарь и премьер-министр согласились, что любая форма эскалации на Южном Кавказе неприемлема», — заявил представитель Госдепартамента США.


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