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Рубио обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе с Турцией и Арменией
26.03.2025 13:15
Государственный секретарь США Марко Рубио провел беседу с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Армении.
По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить сотрудничество по ключевым вопросам безопасности и торговли, и попросил поддержать мир на Южном Кавказе и в Украине.
Брюс добавила, что Рубио высоко оценил лидерство Турции в глобальной коалиции по разгрому «Исламского государства» и подтвердил необходимость тесного сотрудничества для поддержки стабильной, единой, мирной Сирии. Госсекретарь также отметил недавний прогресс в двусторонней торговле и призвал к еще большему экономическому партнерству.
В то же время Марко Рубио выразил обеспокоенность недавними арестами и протестами в Турции.
Госсекретарь США также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и «обсудил общие интересы в формате стратегического партнерства».
Рубио приветствовал мирное соглашение с Азербайджаном и подчеркнул важность прочного мира для прекращения цикла регионального конфликта и обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе.
«Госсекретарь и премьер-министр согласились, что любая форма эскалации на Южном Кавказе неприемлема», — заявил представитель Госдепартамента США.
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