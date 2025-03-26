

Президент Зурабишвили литовскому парламенту: Грузия столкнулась с «экзистенциальным вызовом»

26.03.2025 13:26





Президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия сталкивается с «экзистенциальным вызовом», поскольку правящая партия разрушает демократические институты. Она призвала Европу действовать быстро, пока Грузия не попала под влияние России, поскольку «проблемы выходят за рамки грузинского эксперимента».



«Кризис в Грузии вышел за рамки фальсификаций на выборах, это уже не просто политический кризис», — заявила Зурабишвили во время выступления в литовском парламенте 25 марта, — «Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом, который можно назвать только экзистенциальным вызовом».



Она напрямую обратилась к ЕС и НАТО, заявив, что континент столкнется с ужасными последствиями, если Грузия попадет под контроль России. «Европа должна действовать сейчас», — сказала она, — «Если мы позволим Грузии снова попасть в руки России, это станет не только трагедией для моей страны, но и стратегической катастрофой для Европы. Это докажет, что России больше не нужна военная агрессия, военное вторжение для достижения своих целей».



«Русский кошмар возвращается»

Выступая в литовском парламенте, президент Зурабишвили обвинила «Грузинскую мечту» в остановке демократического развития страны и переходе к российской авторитарной модели управления.



«Правящая партия… внезапно, 28 ноября прошлого года, принимает решение отказаться от своих обещаний… подталкивая Грузию к российскому влиянию и авторитарному правлению», — заявила Зурабишвили.



Он раскритиковала власть за отказ от своих проевропейских обязательств и предупредила, что существует риск того, что Грузия еще больше попадет под влияние Москвы. «Российский кошмар, который, как мы думали, остался позади после обретения независимости, возвращается в XXI веке».



Зурабишвили также осудила репрессии со стороны властей в отношении инакомыслия, заявив, что журналисты, студенты, лидеры гражданского общества и представители оппозиции подвергаются несправедливым задержаниям. «Сегодня в Грузии мы являемся нацией, подвергающейся репрессиям», — отметила она.



Она обвинила власть в использовании судов и полиции в качестве политических инструментов, приведя в пример задержание мирных демонстрантов, сегодняшний судебный процесс над 11 задержанными и задержание директора Батумелеби/Нетгазети Мзии Амаглобели. «Это обычные граждане, которые верят в свободу, но в сегодняшней Грузии даже веры в демократию достаточно, чтобы угодить за решетку», — сказала она.



Финансовые санкции и репрессии как «единственная политика» «Грузинской мечты»

Зурабишвили осудила финансовые последствия репрессий, заявив, что жесткие денежные штрафы используются для ослабления активистов и их семей. «Это делается намеренно, чтобы обанкротить активистов и их семьи», — сказала она, объяснив, что, учитывая среднюю зарплату, штрафы ложатся тяжелым бременем на семьи.



Президент подчеркнула, что правящая партия больше не управляет страной, а полностью сосредоточена на подавлении оппозиции. «Нет никакой экономической политики, нет никакой внешней политики… репрессии стали единственной и исключительной политикой», — отметила она, — «Это не просто эрозия демократии — это ее систематическое разрушение, сопровождающееся де-факто уничтожением государства».



Она раскритиковала решение «Грузинской мечты» ввести Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) по образцу американского, который заменит действующий закон. Зурабишвили заявила, что гражданское общество и независимые СМИ сталкиваются с «обременительными ограничениями», «похожими на печально известный путинский закон об «иностранных агентах» в России, который будет еще больше ужесточен т.н. «американской моделью «FARA», которая, как вы понимаете, не имеет ничего общего с американской моделью».



Президент обвинила правящую партию в уничтожении независимых институтов, отметив, что «одна партия, фактически правление одного человека, взяла под контроль государство, политику и общественную жизнь. Сама независимость Грузии находится в осаде!».



«Помимо «де-факто непризнания», ЕС должен выразить большую поддержку единственному стабильному и мирному решению нынешнего противостояния между правящей партией и протестами, которое продолжается уже пять месяцев: новым выборам в свободной и справедливой среде. Альтернативы этому нет, нет мирной альтернативы и нет стабильности», — добавил президент.



Стратегическое испытание для Европы

Зурабишвили подчеркнула, что кризис в Грузии является частью более масштабной геополитической угрозы со стороны Кремля. «Это испытание для самой Европы. События в моей стране являются частью гораздо более масштабного плана — частью плана, организованного Москвой с целью восстановить свой контроль над Черным морем, Кавказом и даже доступом к Европе к Центральной Азии», — отметила она.



Зурабишвили также раскритиковала власти «Грузинской мечты» за блокирование важных инфраструктурных проектов, таких как морской порт Анаклия. «Проект глубоководного порта Анаклия — наш шанс создать торговый коридор, независимый от российского контроля — был заблокирован этой пророссийской правящей партией, что открыло Китаю путь к контролю над ключевой инфраструктурой», — сказала она.



Зурабишвили призвала ЕС и НАТО внимательнее присмотреться к финансовым сетям режима, «которые теперь помогают России превратить Грузию в центр уклонения от санкций». По ее словам, принятие «офшорного закона», который «остался практически незамеченным европейскими властями, на самом деле является прямым вызовом не только политике обхода, но и фактически превращает Грузию в серую зону, где санкционированные олигархи и все виды незаконной деятельности могут развиваться без правовых ограничений».



«ЕС не может оставаться пассивным», — отметила она, — «Если мы не сможем найти эту альтернативу вместе, это будет означать, что либо Грузия превратится в полностью российскую модель, и таким образом Европа потерпит политический провал в той части мира, где Европа участвовала десятилетиями и были потрачены европейские ресурсы, либо возникнет риск хрупкости и нестабильности, что является обычным завершением столь длительного, глубокого и неразрешенного кризиса».



Новая стратегия безопасности для Черного моря и Кавказа

Зурабишвили подчеркнула, что на карту поставлено не только будущее Грузии. «Мое послание касается не только защиты Грузии, но и защиты стратегического будущего Европы и нашей собственной идентичности», — сказала она.



Она заявила, что необходима новая стратегия безопасности для Черного моря и Кавказа, которая обеспечит доступ Европы к Центральной Азии, усилит присутствие НАТО и заблокирует российскую и китайскую экспансию в регионе. «Такая стратегия нуждается в партнере, и единственный доступный партнер — это стабильная и демократическая Грузия, которая будет поощрять и поддерживать тот путь, по которому сейчас идет соседняя Армения», — заявила Зурабишвили, — «Прогресс в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном прокладывает путь к более сильному и мирному Кавказу, которому снова нужно, чтобы Грузия заняла свою позицию и стала прочной опорой для наших европейских и американских партнеров, как это было на протяжении последних трех десятилетий».



Она также предупредила, что неудача в Грузии повлияет на авторитет ЕС. «Если Европа… не сможет найти способы повлиять на небольшую страну с подавляющим большинством проевропейски настроенного населения… то проблема выходит далеко за рамки Грузии и влияет на авторитет внешней политики ЕС».



Президент Саломе Зурабишвили посещает Литву в рамках своего турне по странам Балтии. В ходе визита она уже встретилась с президентом Гитанасом Науседа, спикером парламента Саулюсом Сквернялисом, вице-спикером Радвиле Моркунайте и несколькими депутатами, включая Лауринаса Касюнаса, Жигимантаса Павилёниса и Ингриду Шимоните.



Источник: Civil Georgia

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