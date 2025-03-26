

Посол Германии: Грузия вместо сближения отдаляется от ЕС

26.03.2025 13:57





«Грузия отдаляется от Евросоюза, а не приближается к нему», заявил журналистам посол Германии в Грузии Петер Фишер, комментируя новые запреты на въезд, введенные Германией в отношении грузинских чиновников в связи с подавлением протестов.



«Германия ввела дополнительные запреты на въезд для граждан Грузии, которых мы считаем ответственными за нарушения прав человека в отношении демонстрантов. Раскрытие личностей лиц, подпадающих под санкции, запрещено действующими в Германии законами о защите персональных данных…



Грузия имеет статус кандидата с декабря 2023 года. Евросоюз предоставил этот статус Грузии, что является одним из самых больших подарков, которые Евросоюз может сделать за членство. У вас есть это приглашение, но с июня прошлого года работа над статусом кандидата Грузии приостановлена, потому что Грузия вместо того, чтобы сближаться, отдаляется от Евросоюза. То есть у вас по-прежнему есть статус кандидата, но сейчас ничего не происходит», — отметил посол Германии в Грузии.



На вопрос о том, кто несет ответственность за остановку процесса вступления в ЕС дипломат ответил: «правительство Грузии. Всегда правительство страны-кандидата, ничего другого не может быть».





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