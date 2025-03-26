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Фишер: ответственность за приостановку процесса евроинтеграции Грузии лежит на «Грузинской мечте»
26.03.2025 15:07
Посол Германии Петер Фишер сделал первый комментарий после введения санкций/визовых ограничений, которые были введены против представителей партии «Грузинская мечта», которые несут ответственность за нарушения прав человека и насилие в отношении демонстрантов.
По словам дипломата, Германия не может раскрыть имена санкционированных, поскольку в стране действует закон о защите персональных данных.
Фишер отметил, что ответственность за приостановку процесса евроинтеграции Грузии лежит на «Грузинской мечте». Он прямо сказал, что Европейский Союз сделал Грузии значительный подарок в виде статуса кандидата, но правительство Иванищвили отклонилось от этого пути.
Грузия получила статус кандидата в 2023 году. Европейский Союз предоставил этот статус, что является крупнейшим предложением, которое ЕС может сделать, предложив стране присоединиться к союзу. Однако с июня прошлого года процесс приостановился, и Грузия отклонилась от этого пути. Ответственность за это лежит на правительстве, — добавил посол.
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