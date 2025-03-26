Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гварамия: Любой человек, пришедший на заседание «комиссии» Цулукиани, является союзником режима Иванишвили


26.03.2025   16:20


«Мы должны знать, что любой человек, пришедший в «комиссию» Цулукиани, является союзником режима Иванишвили. И никакой «оправдывающий» бред этому не поможет. Точка», — пишет в соцсети член коалиции «За перемены» Ника Гварамия.

На сегодняшнем заседании парламентской следственной комиссии были опрошены государственный поверенный в регионе Шида Картли в 2004-2007 годах Михаил Карели, бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе и глава временной парламентской комиссии, созданной по августовской войне 2008 года, Паата Давитая. Заседание продолжается и в эти минуты.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна