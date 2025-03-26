

Гварамия: Любой человек, пришедший на заседание «комиссии» Цулукиани, является союзником режима Иванишвили

26.03.2025 16:20





«Мы должны знать, что любой человек, пришедший в «комиссию» Цулукиани, является союзником режима Иванишвили. И никакой «оправдывающий» бред этому не поможет. Точка», — пишет в соцсети член коалиции «За перемены» Ника Гварамия.



На сегодняшнем заседании парламентской следственной комиссии были опрошены государственный поверенный в регионе Шида Картли в 2004-2007 годах Михаил Карели, бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе и глава временной парламентской комиссии, созданной по августовской войне 2008 года, Паата Давитая. Заседание продолжается и в эти минуты.





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