

Human Rights Watch призывает Грузию отклонить законопроект об иностранных агентах

26.03.2025 16:27





Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает парламент Грузии отклонить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для гражданских активистов и неправительственных групп, отказывающихся регистрироваться в качестве «иностранных агентов».



«Законопроект нарушает основополагающие нормы в области прав человека и, в случае его принятия, нанесет серьезный ущерб гражданскому обществу Грузии и еще больше усугубит кризис в области прав человека, спровоцированный правительством в последние месяцы», — говорится в заявлении HRW.



Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, заявил, что этот законопроект, если он будет принят и введен в действие, предоставит независимым активистам и группам ложный выбор: принять необоснованный и стигматизирующий ярлык иностранного агента, оказаться в тюрьме или изгнании или вообще отказаться от своей работы.



«Это может означать конец независимой Грузии», — указал он.



HRW подчеркивает, что ведущие органы по правам человека пришли к выводу, что Закон о иностранном влиянии 2024 года нарушает нормы в области прав человека.



«Правительство еще больше погружает Грузию в кризис с правами человека. Правительство может предотвратить усугубление кризиса и показать, что оно сохраняет некоторое уважение к правам человека и верховенству закона, отменив законопроект об иностранных агентах», — добавил Уильямсон.



Парламент «Грузинской мечты» принял во втором чтении законопроект, который, по словам правящей партии, является копией американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).



Исполнительным органом закона станет Антикоррупционное бюро во главе с Ражденом Купрашвили.



Любая деятельность, подпадающая под действие «FARA», может считаться вмешательством иностранной державы, а любое физическое или юридическое лицо может считаться агентом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





