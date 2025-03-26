

Экс-глава МИД Грузии: никому не приходила в голову идея – отдать часть своего суверенитета

26.03.2025 16:30





«Никому, от президента до атташе, не приходила в голову эта идиотская идея – отдать часть своего суверенитета кому-то другому», — заявил бывший министр иностранных дел Грузии на заседании Следственной парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения». Григол Вашадзе так ответил на вопрос секретаря комиссии Созара Субари относительно некоего заявления экс-президента Михаила Саакашвили. Речь идет об одном из интервью третьего президента, в котором, по словам Субари, Саакашвили заявлял, что «откажется вступать в НАТО, если урегулирует вопросы с Россией по Абхазии и Цхинвальскому региону».



«Никогда, нигде, ни в одном разговоре президент Саакашвили даже не рассматривал возможность отказа от части нашего суверенитета. Вы, депутаты парламента, согласны со мной, что отказ от внешнеполитических выборов Грузии означает отказ от части нашего суверенитета. Я никогда не слышал, не видел, не был свидетелем и не верю, что президент Михаил Саакашвили где-либо сделает такое заявление, официально или неофициально.



Отказ от части суверенитета Грузии никогда не приходил в голову никому в той администрации. Это не приходило в голову никому по той же причине, по которой русские говорили, что «нельзя торговаться по НАТО, потому что, независимо от вашей воли, они вас втянут, они разместят ракеты на вашей территории и нацелятся на Российскую Федерацию». Что касается судебного разбирательства, то мы направили все материалы, которые были запрошены у других ведомств», — сказал Григол Вашадзе.



Секретарь комиссии Созар Субари отреагировал на заявление Вашадзе и отметил, что есть видеокомментарий Михаила Саакашвили, который подтверждает, что третий президент говорил эти слова.



«Я надеюсь, что журналисты увидят эту запись и покажут общественности, как Саакашвили произносит слова, согласно которым он подразумевал, что отвергает НАТО. Если это происходило в обход Министерства иностранных дел, то немыслимо, чтобы президент делал такие серьезные заявления, и это наглядно показывает, какой тип правления существовал при том режиме», — заявил Субари.



Со своей стороны Вашадзе отметил, что в период с 2003 по 2012 год правление было эффективным.





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