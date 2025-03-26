

Частые визиты Сийярто в Россию вызывают подозрения у европейских коллег, - Bloomberg

26.03.2025 17:15





Есть один чиновник, который так часто посещает Россию после вторжения Владимира Путина в Украину, что это вызвало подозрение среди его коллег - европейских дипломатов. Это глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сегодня он снова посещает Москву. Об этом пишет издание Bloomberg.



В течение последних 11 лет 46-летний Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, пишет издание. Это привело к частым столкновениям страны с другими странами ЕС.



С начала полномасштабного вторжения РФ Сийярто по крайней мере 13 раз посещал Россию. Частота его визитов вызвала удивление у некоторых европейских чиновников.



"Даже министры иностранных дел некоторых из ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, тогда как западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты", - говорится в материале.



26 марта Сийярто сообщил о своем визите в Россию.



В правительстве РФ сообщили, что венгерский министр встретится с заместителем премьер-министра России Александром Новаком.



Визит Сийярто происходит через несколько часов после того, как США заявили, что РФ и Украина договорились о прекращении огня в Черном море.



Напомним, что с визитами к Сийярто зачастили и представители правительства "Грузинской мечты". В последний раз глава МИД Грузии Бочоришвили посещала Венгрию всего два дня назад. Следует отметить, что правительство Орбана является чуть ли не единственным в ЕС, который открыто проводит пророссийскую политику и поддерживает власти "Грузинской мечты".





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