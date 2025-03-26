

Глава Гагаузии Евгения Гуцул задержана в Кишиневе

26.03.2025 17:21





Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул на 72 часа, сообщили в пресс-службе ведомства. Центр объяснил ее задержание новыми обстоятельствами в уголовном деле.



Парламент автономии в связи с этим проведет срочное заседание, заявил его спикер Дмитрий Константинов.



Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» выразил протест из-за задержания Гуцул, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Там также отмечается, что задержание произошло без объяснений и оснований, с нарушением всех прав.



Как сообщают местные СМИ, Евгения Гуцул фигурирует в уголовном деле о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». В этом деле также фигурирует Светлана Попан, которая вместе с Гуцул работала секретарем в партии «Шор» в 2019–2022 годах.



По версии обвинения, она систематически ввозила в Молдову деньги из России. Гуцул также предъявили обвинение в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки».



В октябре 2024 года Совет ЕС ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных за дестабилизацию в Молдове. В этот список была внесена и Евгения Гуцул.





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