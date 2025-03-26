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Комиссар Совета Европы по правам человека призывает Грузию отменить репрессивные законы
26.03.2025 17:55
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаерти опубликовал меморандум о ситуации с правами человека в Грузии, в котором выразил обеспокоенность и дал рекомендации в отношении свободы собраний и выражения мнений, защиты гражданского общества и прав ЛГБТ-лиц.
Подписанию меморандума предшествовал визит комиссара в Грузию 21–23 января 2025 года.
Комиссар отмечает, что, несмотря на достоверные сообщения о жестоком обращении с протестующими и журналистами, ни один сотрудник правоохранительных органов не был привлечен к ответственности, в то время как против участников протестов продолжаются уголовные преследования.
Комиссар подчеркивает, что проблема надлежащего распознавания сотрудников полиции в масках является препятствием для привлечения их к ответственности. Он рекомендует всем сотрудникам правоохранительных органов носить отличительные знаки различия для повышения ответственности. Комиссар также призывает власти принять все необходимые меры для обеспечения эффективного расследования случаев жестокого обращения с протестующими, в том числе путем укрепления независимости и эффективности Специальной следственной службы.
Комиссар Совета Европы по правам человека выражает обеспокоенность недавними поправками к законам, регулирующим свободу собраний, которые налагают неоправданные ограничения на протестующих, расширяют полномочия правоохранительных органов и ужесточают наказания за административные правонарушения, связанные с протестами.
«Большинство законодательных поправок несовместимы с принципами законности, необходимости и соразмерности», — заявляет комиссар, рекомендуя привести соответствующие законы в соответствие с международными стандартами в области прав человека.
Комиссар обеспокоен вмешательством в работу журналистов, которое проявилось в притеснениях, насилии и запугивании во время протестов.
По словам комиссара Совета Европы, дело журналистки Мзии Амаглобели отражает все более сложную ситуацию для независимой журналистики.
«Ее длительное предварительное заключение необоснованно», — заявил О’Флаэрти.
Комиссар также выражает обеспокоенность по поводу сокращения пространства для гражданского общества, включая риторику, направленную против НПО и правозащитников, а также недостаточную вовлеченность организаций гражданского общества в процессы принятия решений. Комиссар Совета Европы по правам человека призывает отменить Закон о прозрачности иностранного влияния.
Комиссар выражает обеспокоенность уровнем насилия и дискриминации в отношении представителей сообщества ЛГБТИ.
«Власти должны положить конец любой стигматизации ЛГБТ и обеспечить эффективное расследование всех случаев преследования и насилия. Власти также должны отменить Закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, который предоставляет правовую основу для дискриминации ЛГБТ, и выполнить решения Европейского суда по правам человека о правах ЛГБТ», — заявил комиссар.
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