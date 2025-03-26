

Федеральный суд США временно приостановил решение об отказе от финансирования Радио Свобода

26.03.2025 18:21





Федеральный суд США удовлетворил ходатайство Радио Свободная Европа/Радио Свобода и временно приостановил действие решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) о расторжении соглашения о гранте. Об этом сообщает Радио Свобода.



Суд удовлетворил ходатайство Радио Свобода о задействовании механизма временной приостановки, однако не стал отдельно рассматривать вопрос о выделении 7,46 млн долларов США на период с 1 по 14 марта, поскольку сторона-ответчик заявила, что уже начала выплачивать эту сумму.



Суд постановил, что расторжение USAGM соглашения о предоставлении гранта Радио Свобода было «произвольным и необоснованным» и, вероятно, нарушало Закон об административных процедурах и Конституцию США.



«Конгресс постановил, что «политикой Соединенных Штатов является поощрение свободы мнений и их выражения» и что «открытый обмен информацией и идеями между народами мира способствует международному миру и стабильности». Радио Свобода на протяжении десятилетий функционирует как одна из организаций, реализующих эту политику, как это предписано Конгрессом. Руководство USAGM не может одним предложением, которое, по сути, не содержит никаких объяснений, заставить Радио Свобода закрыться, даже если бы президент приказал им это сделать», — говорится в постановлении судьи округа Колумбия Ройса Ламберта.



Радио Свобода подчеркивает, что это не окончательное решение и дело все еще находится на рассмотрении. Суд должен решить, следует ли окончательно удовлетворить просьбу Радио Свобода о полном возврате выделенных Конгрессом 77 миллионов долларов, выплата которых запланирована до 30 сентября.



14 марта президент США Дональд Трамп издал указ о сокращении финансирования семи федеральных агентств, финансируемых правительством. К ним относится USAGM, которое курирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Голос Америки и другие федеральные вещатели.



По данным Радио Свобода, после публикации указа Трампа USAGM направило письмо, в котором сообщило о прекращении финансирования по федеральному гранту, одобренному Конгрессом США.







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