

Хазарадзе готов явиться в прокуратуру в присутствии судьи-магистранта

26.03.2025 19:04





«Мне позвонили из прокуратуры — сказали явиться в качестве свидетеля. Свидетелем чего? Того, что я не участвовал в цирковом представлении? Они хотят меня задержать. Я готов в любое время прийти вместе с судьей-магистратом», — написал в соцсети лидер партии «Лело — За Грузию» Мамука Хазарадзе.



По словам Хазарадзе, он «преднамеренно и осознанно не явился на заседание следственной комиссии в непризнанном парламенте».



«Мне позвонили из прокуратуры — сказали, что я должен явиться в качестве свидетеля. Очень интересно, свидетелем чего? Того, что я не участвовал в цирковом представлении? Конечно же, они хотят задержать меня. Я готов в любое время прийти вместе с судьей-магистратом.



Ещё раз повторяю: я преднамеренно и осознанно не пошёл в непризнанный парламент, на заседание непонятной комиссии. Однако, несмотря на то, что судом управляет марионетка Бидзины — Мурусидзе, я готов обсудить в этом суде любое дело, которое вас интересует», — написал Мамука Хазарадзе.



Напомним, что дело Мамуки Хазарадзе было передано в прокуратуру 25 марта в связи с его неявкой на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности политических должностных лиц, действовавших в 2003–2012 годах. Как сообщили Первому каналу Грузии в прокуратуре, по делу Мамуки Хазарадзе начато расследование по статье 349 УК Грузии.





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