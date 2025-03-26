

Зураб Ногаидели считает обоснованным закрытие рынка Эргнети во времена Саакашвили

26.03.2025 19:12





Основание для диалога между грузинами и осетинами было всегда, и будет всегда, и есть сейчас, несмотря на то, что 2008 год прошел, - указанное заявление на заседании Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности властей «Национального движения» сделал бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели.



На сегодняшнем заседании комиссии он также пояснил, почему принял решение о закрытии ярмарки в Эргнети.



«Начну с ярмарки. Да, конечно, же ярмарка в определенной степени может быть имела свое значение с точки зрения сближения людей в регионе, однако это была довольно большая дыра для бюджетных поступлений. Если говорить только об этой ярмарке, главным ответственным лицом за ее упразднение-закрытие являюсь я. Я говорю о тогдашнем решении министра финансов потому, что страна, государство, ни в каком случае не могли состояться в условиях, когда была контрабанда, фактически, действовавшая при попустительстве государства. Указанное решение, как и несколько иных решений, были приняты в первые же дни после моего вступления в должность, соответственно, и реализованы. Я полностью и глубоко уверен в том, убежден и сейчас, что это было верное решение. Более того, могу заявить и сейчас, что непосредственно указанными решениями мы не привели страну к 2008 году», - заявил Ногаидели.





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