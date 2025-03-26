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Зурабишвили встретилась с председателем Сейма Латвии
26.03.2025 19:15
Пятый президент Грузии встретилась с председателем Сейма Латвии. Саломе Зурабишвили опубликовала в социальной сети X совместную с Дайгой Миериней фотографию и подписала её:
«Я встретилась с Дайгой Миериной, которая еще раз подтвердила свою твердую поддержку Грузии, грузинского народа и независимых СМИ. Спасибо, что вы поддерживаете тех, кто борется за демократию и наше европейское будущее», — написала Саломе Зурабишвили.
Ранее она встретилась и с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, а позже дала интервью литовскому общественному вещателю, в котором рассказала о «хороших отношениях» «Грузинской мечты» и руководства России.
«У России в настоящее время нет ни средств, ни желания официально оказывать поддержку или вмешиваться. Сейчас Россия играет в совершенно другую игру, с Соединенными Штатами из-за Украины. Я не думаю, что мы сегодня являемся приоритетом для России.
Да, у правящей партии и России хорошие отношения, но это не значит, что она оказывает экономическую или иную поддержку. Вмешательство России носит гибридный характер, как мы увидели во время выборов. Так же, как и пропаганда. Однако это не позитивная поддержка страны, которая позволяла бы ей двигаться вперед и жить».
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