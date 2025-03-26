

Комиссар Совета Европы призывает правительство Грузии освободить Мзию Амаглобели

26.03.2025 19:19





Предварительное заключение под стражу основателя информационных изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели называет «неоправданным» комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти в меморандуме по Грузии, призывая власти государства освободить её.



«Власти должны принять немедленные меры по освобождению журналистки Мзии Амаглобели из-под стражи до суда и защитить её права на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности», — написал комиссар Майкл О'Флаэрти в опубликованном 26 марта меморандуме, в котором рассматривается ситуация с правами человека в Грузии.



Майкл О’Флаэрти также выражает обеспокоенность в связи с отстранением журналиста Васила Иванов-Чиковани от работы в эфире Общественного вещателя после того, как он выразил солидарность с Мзией Амаглобели.



Среди тем, которые упоминаются в меморандуме О'Флаэрти – закон, который ограничит получение местными СМИ иностранного финансирования.



«Комиссар отмечает, что журналисты не только подвергались преследованиям в ноябре и декабре 2024 года, но и находятся под различными формами усиливающихся репрессий», — говорится в меморандуме.



Полиция Батуми задержала Мзию Амаглобели 11 января поздно вечером по административному делу за наклеивание стикера, а через несколько часов – повторно, но уже по уголовному делу. По оценке юристов, это не соответствует обстоятельствам дела и свидетельствует о политической мотивации преследования. Она находится под стражей с 12 января. Ей грозит от четырех до семи лет тюрьмы за пощечину полицейскому. На заседании 18 марта судья заключил её под стражу в качестве меры пресечения.



Коллеги, правозащитные организации, оппозиционные политики, Европейский союз, десятки международных организаций и правительства различных стран считают ее узницей совести.





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