

ЕС отказался снимать санкции с России в обмен на прекращение огня

26.03.2025 20:33





Брюссель отклонил требование страны-агрессора России снять ограничения ЕС с ключевого сельскохозяйственного банка в рамках соглашения о частичном прекращении огня. Об этом 26 марта пишет Financial Times.



Как заявила Financial Times представитель Европейской комиссии по иностранным делам Анитта Хиппер, одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций может стать прекращение агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины.



По ее словам, основной задачей ЕС по-прежнему остается максимальное давление на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции, чтобы ограничить возможности России вести войну против Украины.



Это заявление было сделано после того, как США заявили, что договорились о прекращении огня с Россией и Украиной, которое распространяется на энергетическую инфраструктуру и Черное море. Позднее Кремль заявил, что соглашение зависит от отмены санкций, в том числе введенных против "Россельхозбанка" – банка, занимающегося финансированием производства и экспорта продовольствия, – и его повторного подключения к глобальной системе банковских сообщений SWIFT.



Комиссия также отвергла обвинения России в том, что ее санкции против Москвы ограничили экспорт продовольствия и удобрений, которые важны для бедных стран. По словам Хиппер, санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения, между Россией и третьими странами.





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