

К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек - исследование

26.03.2025 21:01





К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек.



Об этом говорится в исследовании Батумского муниципалитета, которое обосновывает необходимость подготовки к такому количеству жителей канализационной системы, сообщает BM. ge.



На данный момент численность населения Батуми и Хелвачаури оценивается в 275 тысяч человек.



Прогнозируемая численность через 15 лет: 414 тысяч.



Исследование рекомендует строительство дополнительных очистных сооружений, строительство 26 км новых канализационных трубопроводов, трех новых насосных станций и другой инфраструктуры.



Источник: Новости - Грузия

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