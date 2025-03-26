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К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек - исследование
26.03.2025 21:01
К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек.
Об этом говорится в исследовании Батумского муниципалитета, которое обосновывает необходимость подготовки к такому количеству жителей канализационной системы, сообщает BM. ge.
На данный момент численность населения Батуми и Хелвачаури оценивается в 275 тысяч человек.
Прогнозируемая численность через 15 лет: 414 тысяч.
Исследование рекомендует строительство дополнительных очистных сооружений, строительство 26 км новых канализационных трубопроводов, трех новых насосных станций и другой инфраструктуры.
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