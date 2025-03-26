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К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек - исследование


26.03.2025   21:01


К 2040 году население Батуми на пике сезона будет превышать 400 000 человек.

Об этом говорится в исследовании Батумского муниципалитета, которое обосновывает необходимость подготовки к такому количеству жителей канализационной системы, сообщает BM. ge.

На данный момент численность населения Батуми и Хелвачаури оценивается в 275 тысяч человек.

Прогнозируемая численность через 15 лет: 414 тысяч.

Исследование рекомендует строительство дополнительных очистных сооружений, строительство 26 км новых канализационных трубопроводов, трех новых насосных станций и другой инфраструктуры.


Источник: Новости - Грузия
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