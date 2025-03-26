|
|
|
Бочоришвили: Быть частью Евросоюза является суверенным выбором Грузии
26.03.2025 21:56
Я твердо верю, что Грузия принадлежит к большой европейской семье, — об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнл-Райзингер.
По словам Бочоришвили, без диалога очень сложно продолжать сотрудничество.
«Суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза. Этот выбор стал основой для подачи правительством Грузии заявки на членство в ЕС в 2022 году. Мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность участвовать в открытом диалоге, связанном с процессом вступления, который необходим как для расширения Европейского Союза, так и для вступления Грузии в Европейский Союз. Без диалога очень трудно продолжать сотрудничество. Я твердо верю, что Грузия принадлежит большой европейской семье и также является частью системы европейской безопасности», — сказала Бочоришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна