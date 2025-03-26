

Бочоришвили: Быть частью Евросоюза является суверенным выбором Грузии

26.03.2025 21:56





Я твердо верю, что Грузия принадлежит к большой европейской семье, — об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнл-Райзингер.



По словам Бочоришвили, без диалога очень сложно продолжать сотрудничество.



«Суверенный выбор Грузии – стать частью Европейского Союза. Этот выбор стал основой для подачи правительством Грузии заявки на членство в ЕС в 2022 году. Мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность участвовать в открытом диалоге, связанном с процессом вступления, который необходим как для расширения Европейского Союза, так и для вступления Грузии в Европейский Союз. Без диалога очень трудно продолжать сотрудничество. Я твердо верю, что Грузия принадлежит большой европейской семье и также является частью системы европейской безопасности», — сказала Бочоришвили.







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