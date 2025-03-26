

Правительство Грузии выделило 10 тыс. долларов на помощь наименее развитым странам

26.03.2025 22:34





Согласно новому указу премьера «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, Грузия окажет помощь наименее развитым странам в размере $10 000 (около 27900 лари), сообщает TV Mtavari.



В группу наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств входит 44 страны: Афганистан, Гвинея, Руанда, Ангола, Гвинея-Бисау, Сенегал, Бангладеш, Гаити, Сьерра-Леоне, Бенин, Кирибати, Соломоновы Острова, Буркина-Фасо, Народно-Демократическая Республика Лаос, Сомали, Бурунди, Лесото, Южный Судан, Камбоджа, Либерия, Судан, ЦАР, Мадагаскар, Восточный Тимор, Чад, Малави, Того, Коморские острова, Мали, Тувалу, Демократическая Республика Конго, Мавритания, Объединённая Республика Танзания, Джибути, Мозамбик, Уганда, Эритрея, Мьянма, Йемен, Эфиопия, Непал, Замбия, Гамбия, Нигерия.





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