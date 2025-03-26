

Совет Европы принял критическую резолюцию по Грузии

26.03.2025 22:36





На 48-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге 101 голосом была принята резолюция по Грузии. В критическом документе говорится об откате демократических процессов и приостановке вступления вступления в ЕС, пишет сайт TV Pirveli.



На фоне растущей поляризации в Грузии быстрый и резкий откат от демократии за последние два года оказал влияние на местную демократию в Грузии: что особенно обострилось после парламентских выборов 2024 года, которые были отвергнуты всеми оппозиционными партиями, местными и несколькими международными наблюдателями, говорится в документе.



Маргинализация оппозиции из политического пространства и отсутствие диалога между властью и оппозицией привели к фактическому исчезновению политического плюрализма, в том числе в муниципальных советах. Такая ситуация привела к чрезмерной концентрации власти в руках правящей партии и вынудила оппозицию бойкотировать все органы принимающие решений, что сократило пространство для переговоров и посредничества, отмечается в резолюции.



Упоминается в документе и принятые в последнее время спорные законы «о прозрачности иностранного влияния» и «о регистрации иностранных агентов (FARA)». После их принятия значительно возросло запугивание и дискредитация НПО и критически настроенных представителей СМИ, работающих в сложных условиях, что ограничивает их свободу выражения мнений, заявляют авторы резолюции. В демократическом обществе свободу слова необходимо защищать, поддерживать и поощрять независимо от того, критикует ли она правительство или нет.



Кроме того, свобода собраний в Грузии также была ограничена недавними поправками в законодательство, ужесточающими санкции и штрафы за публичные демонстрации – это решение, по мнению подписантов, позволяет местным властям принимать решения, не соответствующие демократическим стандартам.



В резолюции также подчеркивается, что законодательная база, связанная с местными выборами в Грузии, менялась более 20 раз с момента последних выборов без широких консультаций и консенсуса, что не соответствует принципу стабильности избирательного законодательства. Эти изменения усилили влияние правящей партии на Центральную избирательную комиссию, тем самым поставив под угрозу ее независимость.



В итоге многочисленные проблемы и вызовы в сфере демократии, верховенства закона и защиты прав человека ведут к подрыву доверия к демократическим институтам среди значительной части общества, особенно среди молодежи, и наносят ущерб местной демократии, что не создает возможности для создания основанной на доверии среды на местных выборах 2025 года и даже усугубляет ситуацию.





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