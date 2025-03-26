

Получали ли вы какие-либо задания извне? – О чем спрашивали Вашадзе в комиссии Цулукиани?

26.03.2025 22:44





Сегодня, 26 марта, Григол Вашадзе был заслушан на заседании следственной комиссии, созданной в парламенте «Грузинской мечты».



«Грузинская мечта» создала комиссию по расследованию деятельности правительства «Национального движения» и должностных лиц того времени в 2003–2012 годах, ее возглавляет Теа Цулукиани.



Темой сегодняшнего заседания стала ситуация на оккупированных территориях Грузии в 2004-2008 годах и война в августе 2008 года.



Григол Вашадзе занимал должность заместителя министра иностранных дел, а затем министра иностранных дел с 2008 по 2012 год.



Вопросы, заданные Григолу Вашадзе, в основном касались того, можно ли было избежать войны августа 2008 года и действовал ли тогдашний президент Михаил Саакашвили по полученным извне указаниям.



До того, как был заслушан Григол Вашадзе, на сессии дистанционно был заслушан Михаил Карели, государственный представитель региона Шида Картли в 2004-2007 годах. Михаил Карели был арестован в 2007 году по обвинению в незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность и получении взяток во время пребывания у власти партии «Национальное движение».



По словам Карели, «у Саакашвили была такая риторика, как будто все уже было согласовано между великими державами. Достаточно небольшого толчка, и так называемое правительство Южной Осетии падет, а территориальная целостность Грузии будет восстановлена». По его словам, во время их последней встречи Саакашвили сказал ему, что «американцы позаботятся о России».



Именно в связи с этим заявлением Карели Теа Цулукиани задала Григолу Вашадзе один из своих вопросов.



Вашадзе назвал заявление Карели бредом.



«Я уважаю эту комиссию, госпожа Теа, поэтому я не буду употреблять те слова, которые хочу употреблять [в отношении Карели]. Я не слышал никакой [подобной] ерунды ни от президента, ни от кого-либо другого из администрации», — сказал Вашадзе в ответ Цулукиани.



Цулукиани также спросила: если правительство ЕНД знало о планах России по войне и оккупации, почему оно не предупредило население, проживающее в регионе.



Кроме того, у Цулукиани возникли вопросы о том, откуда у тогдашнего заместителя министра иностранных дел была информация о массированной атаке России и размещении ее военной техники.



«Кто сообщил вам о массированной атаке на село Нули? Откуда вы узнали, замминистра иностранных дел, где 7 августа находилась российская техника? Если вы все это знали, почему вы не предупредили население, оказавшееся в ловушке?… Вы знали, что население этого региона находится в экзистенциальной опасности как минимум с 4 августа? Почему вы их не предупредили? Что обсуждалось в Совете Безопасности?» — спросила Цулукиани у Вашадзе.



В ответ на заявление Цулукиани Григол Вашадзе заявил, что Грузия делала все возможное, чтобы не допустить начала войны.



«Вы упомянули 4 августа, а с 31 июля продолжаются периодические обстрелы грузинских сел оружием калибра 82 и 122, ввод которого в оккупированный Цхинвальский регион был категорически запрещен. Информация поступала из нескольких источников: союзники, разведка, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, которая касалась дипломатического аспекта этой уже начавшейся войны. Когда мы закроем заседание, я вам предоставлю два документа на английском языке и объясню, откуда мы это знали.



Что касается предупреждения, то это не входило в мои прямые обязанности, и я несколько раз поднимал этот вопрос в Совете Безопасности, и мне сказали, что мы рассмотрим его при необходимости. С другой стороны, Грузия делала все возможное, чтобы не допустить начала войны. Пока Российская Федерация демонстративно выводила свое население, создавалось полное впечатление, что мы тоже готовимся к войне и выводим свое население. Это было одно из мнений, высказанных в то время», — сказал Вашадзе в ответ Цулукиани.



После этого Цулукиани обратилась к секретариату с просьбой «отнестись к этому ответу Вашадзе с особым вниманием».



Вопросы Цулукиани также касались того, действовал ли тогдашний президент Михаил Саакашвили по указаниям, полученным извне.



«Когда у вас милитаристская риторика, вы знаете Россию, вы знаете, к чему это может привести, вы не хотите мириться со своими соотечественниками, которые временно остались по ту сторону разделительной линии, по-вашему, это просто, извините за выражение, безумие? Это глупость неуравновешенного человека, который, особенно в 2004-2007 годах, собрал вокруг себя такую группу людей, сидел с 2-3 людьми и принимал решения по ночам, это его вина? Это глупость или это были задания, полученные извне, откуда-то, с востока, запада, севера, юга, которые вы выполнили, целенаправленно развалили страну и передали территории России?» – спросил Цулукиани.



Хотя Теа Цулукиани не уточнила, имела ли она ввиду Запад, Григол Вашадзе интерпретировал ее заявление именно так и ответил, что подобное абсолютно исключено.



«Совершенно невозможно, чтобы кто-то с Запада сказал нам, что мы занимались какой-то военной авантюрой. Для того, чтобы мы могли оценить эти заявления, мне лично необходимо иметь то качество и количество информации, которые у меня были как у депутата и министра. Мы не можем согласиться с вами в терминах, госпожа Теа, безумие и безрассудство не очень характеризовали [Михаила Саакашвили], он, возможно, был эмоциональным порой, но все, что он делал, было хорошо продумано.



Одно я могу вам сказать, как дипломат, гражданин Грузии, человек, имеющий доступ к огромному объему информации высочайшего качества: сначала опосредованная, а затем и прямая война Российской Федерации против Грузии не прекращалась с 1990-х годов. Это было обусловлено империалистическими интересами Российской Федерации», — заявил Вашадзе в ответ Цулукиани.



У Созара Субари, члена фракции «Сила народа» в партии «Грузинская мечта», также были вопросы к Григолу Вашадзе.



Субари спросил Вашадзе, предлагает ли Саакашвили России отказаться от членства Грузии в НАТО в обмен на решение вопросов территориальной целостности страны.



«Михаил Саакашвили в одном из своих интервью сказал, что уведомил Россию, что откажется от НАТО, если мы решим вопрос Абхазии и Цхинвальского региона. Было ли такое уведомление, потому что мы не видели ни одного документа об этом. Что вы знаете об этом, были ли разговоры о передаче стратегических объектов? Аэропортов? Мы предлагаем властям на оккупированных территориях любую форму управления, плюс отказ от НАТО? На каком уровне были переговоры?» – спросил Созар Субари.



В ответ на заявление Созара Субари Григол Вашадзе заявил, что никому в администрации Саакашвили не приходило в голову отказаться от части суверенитета Грузии.



«Никогда, нигде, ни в одном разговоре президент Саакашвили даже не рассматривал возможность отказа от части нашего суверенитета. Вы, члены парламента, согласны со мной, что отказ от внешнеполитических выборов Грузии означает отказ от части нашего суверенитета. Нигде, никогда, официально или неофициально, я не слышал, не видел, не был свидетелем и не верю, что Михаил Саакашвили мог сделать такое заявление.



Теоретически, можно было бы спросить в телефонном разговоре, на что возможен обмен, но я этого не видел. Однако, как вы понимаете, это дипломатия и, если говорить прямо, это взаимные уступки. Но никому в той администрации не приходило в голову отказаться от части суверенитета Грузии. Отказ от части суверенитета Грузии никогда не приходил в голову никому в той администрации. Это не приходило в голову никому по той же причине, по которой русские говорили, что «нельзя торговаться по НАТО, потому что, независимо от вашей воли, они вас втянут, они разместят ракеты на вашей территории и нацелятся на Российскую Федерацию», — заявил Вашадзе в ответ Созару Субари.



На сегодняшнем заседании Теа Цулукиани не исключила, что в комиссию для опроса может быть вызван и Михаил Саакашвили.





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