

Германия начала депортацию граждан Грузии

26.03.2025 23:07





Германия начала депортацию граждан Грузии. Отмечается, что вчера поздно вечером в Тбилисский международный аэропорт приземлился первый рейс из Берлина



◾ Среди депортированных находятся грузины, отправившиеся в Германию на лечение, а также семьи с несовершеннолетними детьми.



◾ Депортация граждан Грузии из Германии совпала с заявлением министерства иностранных дел этой же страны о введении дополнительных санкций против должностных лиц из Грузии.



"Германия ввела дополнительные ограничения на въезд в страну для грузинских должностных лиц, ответственных за подавление [протестов]" - написало министерство иностранных дел в X.



Кроме того, пять дней назад административный суд Берлина заявил, что существуют "серьезные сомнения" относительно классификации Грузии как безопасной страны.



"Мы были в Германии почти три года, даже нет, больше двух лет. И были там из-за ребенка, так как у него определенное заболевание, которое здесь изначально не смогли диагностировать. И лечение не удавалось провести должным образом, так как мы не знали диагноз, и поэтому поехали в Германию. У нас было множество документов, в том числе медицинских, однако нас все равно выслали. Как я прочитал в интернете, возможно, Грузия больше не в списке безопасных стран, кажется, Германия приняла такой закон... Депортации все равно продолжаются, и людей массово высылают в Грузию", - сообщил один из депортированных граждан блогу "Isaubre".





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